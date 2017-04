Le général de brigade Nka Valère et son équipe ont sillonné jeudi et vendredi derniers les villages de l'arrondissement de Kolofata pour distribuer des vivres.

Des vivres pour l'alimentation. Des ballons pour égayer les enfants. Des soins de santé et des conseils pour rassurer les populations. Voici en quoi consistent les actions civilo-militaires entreprises par le commandant de la région militaire interarmées N° 4, le général de brigade Nka Valère, dans une quinzaine de villages des zones frontalières de l'arrondissement de Kolofata. En effet, depuis quelques semaines, ces actions sont menées dans le but de « rassurer les populations et les encourager à retourner chez elles tout en les impliquant dans cette guerre asymétrique que nous menons contre Boko Haram », explique le commandant de la RMIA 4

Car, poursuit-il, « parvenu à ce jour, nous sommes à l'étape de la stabilisation et de la reconstruction. Il faut le retour à la vie normale ». Pour rendre les choses plus efficaces, un poste de commandement tactique conjoint a été créé à Kolofata. Il est constitué de l'armée, de la gendarmerie et de la police. Sur le terrain, les membres de la société civile sont associés.

On peut citer le Collectif des organisations de la société civile. Dr Abel Aider Ngoda explique que « nous autres apportons un appui psychologique aux populations, afin de les rassurer et les encourager à s'impliquer sincèrement dans cette lutte contre le terrorisme. C'est notre contribution à l'action militaire». Pour les bénéficiaires, ces actions civilo-militaires arrivent à point nommé, car le besoin est là.

Outre les denrées alimentaires, les enfants ont même reçu des ballons de football. « Nous croyions être abandonnés, mais aujourd'hui avec la présence de l'armée à nos côtés, nous sommes rassurés », témoigne Abba Boukar, chef du village Gakaya, situé à 18 km de Kolofata. Pour arriver à ce résultat, des opérations de ratissage et de bouclage ont été menées dans tous les villages.

Pour Yaga Lawan, chef du village Talamadé, la présence de l'armée dans les villages évacue la peur car « c'est presque toutes les nuits que les terroristes viennent nous déranger. Ils nous arrachent le peu de vivres et vêtements qui nous reste », explique le chef de village.