Cameroun: BD - Le titre du prochain Astérix connu

Le prochain Astérix s'intitulera « Astérix et la Transitalique ». Sans en dévoiler plus, le titre laisse clairement deviner qu'il s'agit d'une course.

Un peu à la manière du « Tour de Gaule », paru en 1965, et dans lequel était apparu, au détour d'une case, le sympathique Idéfix. Le 37e album des aventures des deux irréductibles Gaulois se déroulera donc en Italie. Les repreneurs d'Albert Uderzo et René Goscinny, Jean-Yves Ferri et Didier Conrad, assurent que cette BD tirée à 5 millions d'exemplaires sera «plus rythmée, avec plus d'action et destinée à un public plus jeune». Les différentes tribus italiennes y seront évoquées. De même que la Joconde. Les auteurs promettent également «beaucoup de personnages nouveaux ».