Afrique Centrale: Une réunion de sécurité en vue

Pour ce dernier, ce sont des sujets importants auxquels le secrétaire général de l'ONU accorde un grand prix. Le MINREX a également reçu l'ambassadeur de la République d'Italie au Cameroun, S.E Samuela Isopi. L'entretien entre les deux personnalités se situait dans le prolongement de la visite d'Etat du président Paul Biya en Italie du 20 au 22 mars 2017. « Nous préparons déjà un plan de travail, au regard des résultats de cette visite, notamment aux plans économique et éducatif. Il s'agit en particulier d'aider le Cameroun à développer son industrie et renforcer son système universitaire camerounais », a expliqué S.E Samuela Isopi.

Au cours de ces échanges, l'hôte du Cameroun a dit avoir profité de l'occasion pour évoquer « la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest » avec le MINREX. « Nous avons exprimé le soutien des Nations unies à toutes les mesures prises dans le sens de garantir la paix et la stabilité dans cette partie du pays. Néanmoins, nous avons souligné la nécessite d'encourager le gouvernement à accéder à la demande du rétablissement d'Internet dans ces zones », a indiqué François Lounceny Fall.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.