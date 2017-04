Cameroun: Comment valoriser les semences

Le matériel végétal (semences et plants) est un facteur important de la productivité et de l'amélioration du revenu de l'agriculteur.

C'est dans cette optique que le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) s'investit dans le Contrat désendettement et de développement Programme d'appui à la recherche (C2D-PAR) pour apporter un appui scientifique et technique aux projets de recherche de l'Institut de recherche agricole et de développement (Irad). Dans ce cadre, une enquête a été réalisée auprès des équipes sur leurs besoins en formation, en information et en appui à la valorisation.

Ces rencontres ont permis de mettre en évidence que les problématiques « semences» était un sujet de préoccupation sur l'ensemble des actions, partant de la ressource génétique jusqu'au niveau du paysans. C'est sans doute pourquoi un séminaire dit « d'appui à la valorisation des variétés améliorées de l'Irad : quelles clés pour la réussite des filières de production de semences et plants ?» se tient depuis hier à Yaoundé. Il réunit les chercheurs de l'Irad, des services des ministères ainsi que des organisations des producteurs et le secteur privé. Il est question, selon Noé Woin, directeur général de l'Irad, « de former et de sensibiliser tous ces acteurs de la chaine de valeur semences et plants aux enjeux des différentes filières à travers des présentations synthétiques mettant en avant les éléments-clés et défis principaux de chaque étape ».

Pour Patrice de Vernou, directeur régional Afrique centrale du Cirad, il s'agit d'aborder toutes les étapes stratégiques de la filière avec les participants. Pendant trois jours, les participants seront outillés sur les ressources génétiques, leur accessibilité et maintien génétique. Il s'agit aussi de les former sur la création des variétés, leur protection, distribution et utilisation.