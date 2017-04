Togo: La CSET dit avoir évité de justesse un danger national

La raison connue par tous et pour laquelle la Coordination des Syndicats de l'Éducation du Togo (CSET) a accepté suspendre ses mouvements de grèves, est que le gouvernement a pris en compte leur plateforme revendicative. Mais, Yaovi Ilétou Atsou-Atcha précise que cette suspension, qui n'est d'ailleurs pas définitive, a été motivée par un danger national qui planait que tous les enseignants du Togo.

« Lorsque le Premier Ministre s'est prononcé et cela vidait la plateforme, i la fallu aller aux Assemblées Générales et il a été décidé que ce qu'on visait a été pris en compte, donc on peut plus viser la même plateforme pour aller en mouvement », nous a indiqué le Coordonnateur de la CSET.

En dehors de cet aspect, la CSET dit avoir vite vu venir le danger de loin, et a donc pris ses dispositions. « Ce qu'on avait comme information, si on continuait les mouvements, c'est que le gouvernement devait fermer les écoles, on devait suspendre nos salaires et ça va être une guerre enseignants contre CSET ; donc on a évité ça de justesse », a-t-il fait savoir.

Il ajoute que « le gouvernement même a voulu que l'on en arrive là, ainsi, tout le monde mettra le tort sur nous et on ne saura même pas répondre aux questions ».

Cependant, la CSET rappelle que ce n'est pas un abandon des mouvements syndicaux. « Nous avons effectivement suspendu les mouvements, mais cela ne veut pas dire qu'on a suspendu tous les mouvements de grève, non.

Aucun mouvement syndicat ne peut se dire qu'il a tout suspendu c'est des gens qui nous prêtent des intentions pour soutenir les rumeurs selon lesquelles la coordination a été corrompue.

Nous suivons ce que le premier ministre a dit au cas où il y aura achoppement, nous allons revoir nos cartes », a noté Yaovi Atsou-Atcha, Coordonnateur de la CSET.