Togo: Un jubilé de Perle sous le signe d'expérience réussie

Elle a pour mission d' assurer l' entretien , le renouvellement et le développement des ouvrages terrains et services nécessaires au fonctionnement de l' Aéroport International Gnassingbé Eyadema (AIGE).

Créée en mai 1986, la Société Aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT), est une société d'économie mixte, à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Raison pour laquelle la célébration de ce jubilé de Perle est également « une façon de rendre ces bienfaits et d'exprimer toute notre gratitude envers nos partenaires, les plus hautes autorités et les clients qui nous font confiance » ; a ajouté le Directeur Général de la SALT.

Pendant trente années de parcours, M NATCHABA et ses collaborateurs ont reconnu que la SALT est « un secteur performant qui bénéficie de l'attention toute particulière des plus hautes autorités togolaises ».

Et la principale perspective pour nous, c'est de continuer à investir dans les ressources humaines pour développer la qualité des services. Nous avons aujourd'hui une infrastructure qui répond à tous les standards internationaux et nous devons hisser le service que nous offrons au niveau de cette infrastructure », a-t-il déclaré.

Selon Kanka Malik NATCHABA, c'est un anniversaire bilan et perspectives. « Notre responsabilité est de faire encore plus, de faire en sorte que 30 autres années de succès s'ouvrent devant nous.

