Madagascar: Agriculture - De la survie à la prospérité, selon l'optique de la BAD

A noter que Madagascar suit cette tendance sur l'évolution de la lutte contre la faim et du développement de l'agriculture, même si les résultats ne sont pas encore considérables. Les assemblées annuelles de la BAD et de la FAD (Fonds Africain de Développement), qui se tiendront en Inde au mois de mai prochain, offriront de nouvelles opportunités à Madagascar pour trouver de nouveaux partenariats.

« La Revue de l'efficacité du développement prend acte de la mission accomplie, à l'heure où la BAD déploie un programme encore plus ambitieux avec sa stratégie pour Nourrir l'Afrique pour en terminer avec la faim et l'extrême pauvreté d'ici à 2025 », a affirmé Simon Mizrahi, directeur du département du Contrôle de la qualité et des résultats, qui a rédigé cette « Revue de l'efficacité du développement » sur l'agriculture.

Elle a mis en service 20 000 marchés et espaces de stockage, a construit 4 000 kilomètres de routes de desserte, a fourni 150 000 prêts en microcrédits, et a établi des systèmes de gestion de l'eau sur 181 000 hectares de terres agricoles.

