Afrique: Awards - Le New African Woman in Finance and Banking décerné à Bineta Touré Ndoye DG de ORAGROUP

Le Groupe Oragroup a de quoi être fier. En effet, le New African Woman in Finance and Banking, décerné par IC Publication, vient de primer de la plus belle manière Bineta Touré Ndoye , Directrice Générale de ORAGROUP. La cérémonie a eu lieu lors du diner de gala organisé par IC Publication. A cette occasion, Delphine Ndiaye, Directrice de la Communication du Groupe n'a pas boudé son plaisir.

«Je tiens à remercier chaleureusement le New African Woman Forum et ses organisateurs pour cette initiative qui s'inscrit parfaitement dans ce que je considère comme étant sans doute l'un des enjeux africains les plus importants: la promotion des femmes dans les sphères du pouvoir, qu'il soit politique, institutionnel, ou économique».

Selon elle, ce n'est pas seulement une question de morale et d'égalité. Ce n'est pas seulement un combat contre les injustices, les humiliations, voire même malheureusement parfois les violences. C'est aussi un impératif économique. Les chiffres le prouvent.

En effet, poursuit Delphine Ndiaye qui parlait au nom de la Directrice générale du Groupe Oragroup empêchée, l'égalité homme-femme permettrait d'augmenter le PIB mondial de 12000 milliards de dollars à l'horizon 2025, soit une progression de 11%.

S'il n'y avait plus de discrimination, la productivité des entreprises pourrait faire un bon de 40%. Les entreprises qui ont des femmes aux postes de management assurent aux actionnaires un rendement de 34%. Il est donc évident que les hommes ont aussi un intérêt dans la mixité.

«Tout au long de ma carrière, j'ai voulu apporter la démonstration que l'on pouvait être une femme et une professionnelle performante et engagée. Au même titre qu'un homme africain pouvait être un époux, un père et un professionnel performant et engagé», indique-t-elle.

Recevoir cette Awards, note-t-elle, constitue donc «pour moi, une immense satisfaction et une très grande fierté. Je le dédie à ma famille et à toutes équipes d'Oragroup engagées elles aussi dans ce combat de la mixité au travail».