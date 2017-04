Sénégal: Le FMI entrevoit une croissance en hausse en 2017

En 2017, le Sénégal peut s'attendre à une croissance forte et soutenable. Les perspectives pour l'année 2017 restent positives avec un taux de croissance qui devrait encore se situer au-dessus de 6%.

Mais pour y arriver, le FMI pense que cela requiert, la poursuite de la consolidation des marges de manœuvre budgétaire de l'État, le renforcement de la gestion des finances publiques et de la gouvernance, l'amélioration de l'environnement des affaires et la promotion des PMEs et l'inclusion sociale. Les discussions entre les autorités et la mission ont essentiellement porté sur ces différents points.

Dans la même veine, l'équipe du FMI a noté avec satisfaction la volonté des autorités de continuer à mener une politique budgétaire adéquate notamment en conservant leur objectif initial de déficit budgétaire de FCFA 349 milliards (3.7% du PIB) en 2017 afin de préserver la soutenabilité de la dette publique.

La maitrise des finances publiques, en ligne avec les critères de convergence de l'UEMOA, permettrait également de contribuer à préserver la stabilité de l'Union.

La mission a noté que la dette publique à fin décembre 2016 est plus élevée que prévue, en raison notamment du dégonflement des soldes créditeurs des comptes de dépôts et des avances que le gouvernement apporte au groupe de la Poste depuis plusieurs années.

L'équipe du FMI encourage les autorités à prendre les mesures idoines pour renforcer la gestion de la Trésorerie et éviter que les entreprises publiques pèsent lourdement sur les finances publiques et sur l'économie. Elle attire également l'attention des autorités sur leur engagement, à privatiser la SONACOS et à réduire le nombre des agences publiques.

Pour atteindre les objectifs de croissance fixés dans le "Plan Sénégal Emergent" (PSE), il serait plus efficient de consacrer les dépenses publiques prioritairement à l'investissement public, y compris en capital humain, et à l'inclusion sociale.