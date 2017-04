Congo-Kinshasa: Utilisation des NTIC - Les représentants de 10 radios locales en formation

Les regards sont désormais rivés tant sur l'ONU que l'UA ces derniers jours au Congo-Kinshasa. En effet,… Plus »

Il y a lieu de rappeler qu'au cours de ce forum, plusieurs thèmes seront abordés. Notamment, partenariat et dialogue avec les auditeurs, la politique de soutien des bailleurs et des donateurs, ainsi que les questions liées à la participation des médias au développement communautaire.

«Le but de ce forum est de pousser les 10 radios locales retenues à intégrer les TIC dans leur management global, ainsi que dans le processus de diffusion et de gestion des interactions avec les auditions», a-t-il précisé.

Et d'ajouter que les radios locales doivent être à mesure de fournir un meilleur service social et engager des débats sur des questions d'intérêt local.

Prenant la parole à l'ouverture de ce forum, Abdourahamane Diallo, Représentant-pays de l'Unesco en RDC, a indiqué que ce forum a pour objectif de renforcer les radios locales par le biais des TIC et aider ces radios à acquérir des compétences en matière des technologies de l'information et de la communication.

Ce forum de trois jours permettra non seulement à ces radios locales de renforcer l'utilisation des NTIC, dans la collecte, le traitement, ainsi que la diffusion de l'information, mais aussi, comme outils devant faciliter l'interaction directe entre le journaliste et ses auditeurs. Ces assises sont organisées par l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) en collaboration avec l'Agence Suédoise d'aide au Développement international.

