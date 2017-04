Congo-Kinshasa: MP, OR, Opposition signataire et Société Civile chez Bruno Tshibala !

Les regards sont désormais rivés tant sur l'ONU que l'UA ces derniers jours au Congo-Kinshasa. En effet,… Plus »

«Le Gouvernement doit être véritablement inclusif. Nous rappelons que l'objectif primordial de ce gouvernement c'est l'organisation des élections. Et puis, nous avons clairement dit qu'il faut finaliser l'arrangement particulier surtout qu'il n'y a plus rien qui empêche sa signature.

Après la majorité présidentielle et l'Opposition Républicaine, c'était le tour de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2017. Ici, la délégation était composée par les ténors de cette plateforme dont Vital Kamerhe, Steve Mbikayi, Jean-Lucien Bussa, José Makila, et Azarias Ruberwa. Après l'entretien, Vital Kamerhe qui a répondu aux questions de la presse a fait savoir que l'Opposition signataire ne compte pas faire la figuration dans le prochain gouvernement. Pour Kamerhe, il faut un jeu égal.

