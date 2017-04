Les regards sont désormais rivés tant sur l'ONU que l'UA ces derniers jours au Congo-Kinshasa. En effet,… Plus »

Par la même occasion, le Doyen Kitenge Yesu, celui-là même qui, depuis la soirée du 1er février, jour du décès si brusque et inattendu du leader des leaders, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, à Bruxelles, a pris le bâton de commandement en vue de la restructuration du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au changement, interdit formellement M. Simon Bolenge ainsi que Monseigneur Marcel Ukundji, d'engager la Convention des Républicains. Plus loin, dans ce même communiqué, Kitenge Yesu rappelle que toute consultation aussi vraie que supposée, soit-elle, menée avec des personnes précitées, est sans effets.

Dans un communiqué, signé hier, tard la nuit, Kitenge Yesu, Président du Bureau Politique de la Convention des Républicains, réitère son attachement au Rassemblement, mené par Félix et Lumbi et exprime, en même temps, son soutien indéfectible à la résolution 2348 adoptée, dernièrement, par le Conseil de Sécurité de l'Onu.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.