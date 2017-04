Congo-Kinshasa/Tunisie: A 4 mois d'un duel décisif contre la RDC - La Tunisie limoge son entraîneur Henryk Kasperczak !

Après la Lybie et la Guinée, le prochain adversaire de la République Démocratique du Congo en course pour la Coupe du Monde Russie 2018 s'appelle la Tunisie. Les Léopards et les Aigles du Carthage vont s'affronter en aller et retour en l'espace de quelques jours pour la quatrième et cinquième journée à la fin du mois d'août et début septembre prochain. A quatre mois de ces deux journées de vérités, la Tunisie vient de limoger son entraîneur, le franco-polonais Henryk Kasperczak.

Le Franco-polonais quitte la Tunisie après avoir perdu deux matches amicaux importants à la fin du mois de mars dernier contre respectivement, le Cameroun et le Sénégal. Deux défaites que la Fédération Tunisienne de Football (FTF), n'a pas bien digéré. D'autant plus qu'à la dernière Can Gabon 2017, Henryk Kasperczak et les Aigles du Carthage n'avaient mieux fait qu'un quart de finales perdu à plate couture devant les Etalons du Burkina-Faso.

Le successeur de Kasperczak "sera désigné d'ici la fin du mois", a-t-on appris.

Les noms de techniciens tunisiens ont été avancés pour prendre sa suite, mais une piste étrangère n'est pas à écarter. Le Franco-Polonais, âgé de 70 ans, a dirigé de nombreuses sélections africaines. Notamment : la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Maroc. Il avait été nommé à la tête de la sélection tunisienne à l'été 2015 en remplacement du Belge George Leekens. C'était sa deuxième aventure avec la Tunisie après un premier passage marqué par une finale perdue lors de la CAN-1996, en Afrique du Sud. L'ancien joueur et entraîneur du FC Metz part sur un bilan contrasté. Son successeur aura la mission d'affronter les Léopards de la RDC avec Florent Ibenge qui préparent cette double confrontation avec beaucoup de sérieux. Mais bien avant, il jouera contre l'Egypte un match officiel dans le cadre des éliminatoires Can Cameroun 2019.