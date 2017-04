Un défenseur des droits de l'Homme, Jonas Tshiombela, a été arrêté lundi 10 avril dernier, par les agents de la police nationale congolaise pour une raison encore inconnue, a annoncé mercredi 12 avril, Robert Kabakela, Coordonnateur adjoint de la Nouvelle Société Civile (SNCC).

Il a été relâché tard dans la soirée après avoir subi des menaces de mort et tortures morales. En effet, les deux coordonnateurs étaient en mission de monitoring de violation des droits humains lors de la marche pacifique du Rassemblement et de l'UDPS. Face à cette situation, la NSCC dénonce toutes intimidations, les menaces de mort et l'entrave à la liberté de circulation contre son leadership et appelle l'Etat congolais de veiller à sa mission de protection des personnes et leurs biens.

Dans ce contexte, elle redoute la réinstauration d'un état dictatorial et en appelle à la vigilance du Peuple Congolais au respect de la Constitution du 18 février 2006, qui a consacré l'état de droit.

Elle rappelle, en outre, son attachement au respect et à l'application strict de l'accord du 31 décembre 2016, car, déclare-t-elle, ni menace, ni la mort ne va ébranler leur mission. En substance, une plainte sera bientôt déposée contre inconnue. La NSCC appelle à l'assistance de la Commission Nationale des Droits Humains, CNDH.

Jonas Tshiombela a été interpelé en fin d'après-midi du lundi 10 avril dernier par des agents des services de la Police nationale congolaise, alors qu'il faisait le monitoring de la marche pacifique appelée par le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement et l'Union pour la Démocratie et le Progrès social (UDPS). Robert Kabakela a précisé au cours d'un point presse du mercredi 12 avril 2017, au siège de son institution, que la NSCC n'était pas dans l'organisation de la marche. Par contre, elle était en plein exercice de ses attributions.

Elle a pour mission, lorsqu'il y a un évènement de grande envergure, notamment des manifestations publiques de n'importe quelle obédience, de faire le monitoring. Ce monitoring, a-t-il affirmé, consiste à observer comment les manifestants se comportent, d'une part et, de l'autre, de constater aussi comment les agents de l'ordre encadrent les manifestants.

C'est dans ce contexte que le Coordonnateur national et son Adjoint ont sillonné toutes les communes. Parfois en prenant la moto et certaines distances ont été effectuées à pied. C'est à l'étape du carrefour de la Socimat, aux environs de 13 heures 30 minutes, qu'ils se sont séparés avec un agenda de faire le point le mardi 11 avril à leur bureau.

Selon Robert Kabakela, cinq minutes ont suffi pour que Jonas Tshiombela lui annonce qu'il était en altercation avec les éléments de la Police. Et dès cet instant, il n'y a pas eu contact. Les téléphones étaient éteints.

Par ce fait, la NSCC dénonce avec la dernière énergie l'enlèvement teinté d'intimidations, des menaces de mort et des tortures sévères à l'endroit de Jonas Tshiombela.