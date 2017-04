Déterminé à préparer la relève et la participation au concours du Barreau international à Port au Prince en Haïti, Me Coco Kayudi annonce la tenue du concours des jeunes Avocats du Barreau près la Cour d'Appel de Matete dans les prochains jours.

Il l'a dit dans son mot de circonstance lors de la cérémonie d'échange des vœux qu'il a organisée, samedi 8 avril 2017. C'était à la veille de la nomination du nouveau Bruno Tshibala Nzenzhe qui, d'ailleurs, est invité à désigner un spécialiste du Droit au poste du Ministre de la Justice et Droits Humains, pour le respect du principe de la séparation du pouvoir, souvent violé, en pratique. La soirée fut agrémentée par le ballet feu puissant. Le patron de la rumba congolaise, Ferre Gola, était présent. Dans le registre des hommages, il sied de souligner que le bâtonnier avait fait observer une minute de silence en mémoire de Me Greg Bassue-Babu Kazadi, mort dans un accident de circulation routière alors qu'il se rendait au service dans les Universités de l'intérieur du pays. Il a rappelé que ce grand Avocat fut aussi des chevronnés du Droit International public à la Grande Faculté de l'Université de Droit. Il est mort en tant que chef de Département du Droit public international. Son Chef des travaux, Kalume Beya, a même soutenu sa thèse le même samedi dans la Salle de Promotion avec larmes aux yeux suite à la disparition brusque de son Directeur.

En effet, la Mission principale de l'Avocat reste du moins, celle, de défendre les causes loyales de tout individu conformément au respect des textes législatifs et de son serment. A cet effet, l'Avocat en tant que membre de la société, participe à tout ce qu'elle organise. Car, dit-on, "ubi societas, ibi jus", pour le traduire par: "il n'y a pas de droit sans société".

Lié par une règle naturelle, celle d'échanger des vœux, Me Coco Kayudi, Bâtonnier du Barreau près la Cour d'Appel de Matete, a rassemblé tous les Avocats de sa juridiction autour de lui. C'était au cours d'une manifestation emphatique accommodée dans le but de s'acquitter de ce devoir qui n'a rien avoir avec son métier devant le prétoire, au chapiteau dans la salle GB. D'une envergure remarquable, cette cérémonie a connu la présence de plusieurs Avocats qui composent ce corps de la justice. Cet homme, à la fois politique, scientifique et juridique, est caractérisé par un art du prétoire avancé, à l'instar de Marcus Tullius Cicero, n'entend nullement accorder une moindre excuse à l'occasion lui offerte pour s'adresser à ses pairs. Tout d'abord, Coco Kayudi, dans son discours, a rappelé la mission primordiale des Avocats. Ensuite, il a présenté ses vœux de prospérité, de joie, de bonheur de persévérance, de longévité ainsi que de paix aux participants à la fête. Dans la foulée, il leur a aussi livré une cure de conseils sur le métier tout en invitant chacun à emboiter ses pas et a appelé au respect des normes régissant la profession d'Avocat et de Défenseurs judiciaires. Il a, enfin, annoncé la tenue d'un concours des jeunes Avocats de son Barreau en prélude du grand concours international qui pointe à l'horizon. Dans sa motivation, le Bâtonnier a fait remarquer que le concours local permettra de rendre compétitifs et talentueux les Avocats qui représenteront le Barreau. En sus, il permettra de renforcer les capacités des Avocats surtout avec les nouvelles réformes apportées par l'OHADA.

Réactions

N'est pas remercié est une ingratitude. Mieux un profond dédain du bienfaiteur. A la fin de l'activité, tous les invités se sont dits satisfaits. Ils ont rendu des vifs remerciements à leur leader qu'ils considèrent de père. Parmi cette foule, le dévolu a été jeté sur Me Shekinah, membre de ce corps. Il a déclaré: "Je pense que ceci n'arrive pas tous les jours. Ça renforce des liens de famille. Cet événement a permis de mettre autour d'une même table les jeunes et les vieux pour non seulement échanger sur les expériences, mais aussi de tisser des relations verticales. Je jette donc des fleurs au Doyen professionnel, en la personne de Me Coco Kayudi, pour cette initiative combien louable. J'espère que cette rencontre ne sera pas la première et la dernière. Il faut qu'au cours de cette année, que nous ayons les activités de ce genre quatre ou cinq fois. Du message du Bâtonnier, j'ai retenu son invitation à faire nôtre la charge du Barreau au lieu que lui nous porte. C'est donc une communication très significative qu'il a faite. Il nous a invités à briller par la qualité, l'excellence et l'amour à la conformité de la loi ainsi qu'à la confraternité".