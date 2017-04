Ile Maurice: Repas gratuits aux écoles ZEP - Le menu divise

Il se demande également si les plats du nouveau menu pourront être conservés. Selon lui, dans le passé, certains repas comme le pain fourré au beurre et au fromage pouvaient être consommés après les heures de classe. Cela sera-t-il possible avec un gratin de giraumon ou un achard de légumes ? Aucune garantie que ces deux plats soient propres à la consommation après une journée, selon lui.

Un des fournisseurs, qui souhaite garder l'anonymat, appréhende la prochaine rentrée scolaire. Pour lui, les élèves auront des problèmes de santé en consommant les plats tels que le «vindaye» et l'«achard» à cause des ingrédients utilisés pour leur préparation. Les autorités assumeront-elles leurs responsabilités face à un problème éventuel ? Il craint le fait de devoir répondre aux critiques, en ayant simplement suivi les directives du ministère. Il est aussi d'avis que ceux qui ont élaboré les menus doivent aussi être impliqués, car les plats proposés ne correspondent aucunement à un repas équilibré.

Au ministère, on nous donne un autre son de cloche. Une source se veut rassurante en expliquant que tout a été fait selon les normes et en prenant en considération la sensibilité de toutes les composantes de la société. D'où le fait qu'il n'y a que des repas à base de légumes. «Les repas équilibrés ont été développés après consultations avec des professionnels», affirme-t-on. En ce qui concerne les allergies, notre interlocuteur explique que ce n'est pas un problème. «Le parent n'a qu'à signaler l'école. Les dispositions nécessaires seront prises», poursuit-il.

De plus, il explique que les repas sont loin d'être équilibrés. Par exemple, le «vindaye de teokon», est proposé. Toutefois, sa fille ne peut pas manger trop gras à cause de ses traitements. Dans ce cas, vers qui se tourner pour en parler ? «L'école me dit que ce sera la responsabilité du fournisseur. Mais ce dernier me dit qu'il faut contacter le ministère. C'est le flou total», déplore le père de famille.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.