Ile Maurice: Démographie - Moins d'enfants, les étrangers à la rescousse

Pour Gérald Lincoln, Managing Partner d'EY (Ernst & Young), ce risqué n'existerait qu'au-delà de certains seuils d'immigration qui sont, à ce jour, très loin de la réalité mauricienne. Il y aurait actuellement à Maurice 6 500 étrangers détenteurs de permis de travail. Maurice pourrait, à son avis, en accueillir dix fois plus sans craindre un déséquilibre social. «La présence de 65 000 expatriés par rapport à une population de 1,3 million d'habitants est loin de créer des bouleversements sociétaux. D'autres pays, tels que Singapour ou Dubaï, ont adopté ce modèle économique avec le succès que l'on sait. Pourquoi pas Maurice ?», demande-t-il. D'autant plus qu'il existe désormais à Maurice un cadre de vie agréable avec des infrastructures commerciales qui correspondent aux attentes de ces professionnels.

Le directeur du Board of Investment, Ken Poonoosamy, y est favorable. Il est persuadé que le salut économique du pays passe par son ouverture aux professionnels étrangers, les seuls susceptibles de suppléer au manque des compétences dans des créneaux pointus comme la biotechnologie, la technologie financière ou encore l'économie bleue. Il prône toutefois une ouverture prudente pour «garantir un équilibre entre les étrangers qui apportent de la valeur ajoutée à des services spécialisés dans des secteurs économiques émergents et les jeunes diplômés mauriciens qui devraient être en mesure d'intégrer rapidement le circuit professionnel», dit-il. L'écueil serait, selon Ken Poonossamy, que se construise la perception que les étrangers «vont atterrir à Maurice pour arracher les meilleurs postes».

