Ile Maurice: PASET et ASA Funds - La Banque mondiale nie tout partenariat avec les fonds de Sobrinho

Les mensonges d'Álvaro Sobrinho semblent le rattraper. Cette fois, ce sont les deux fonds ouverts à Maurice qui posent problème.

L'Álvaro Sobrinho Africa (ASA) Fund et le Partnership for Skills in Applied Sciences, Engineering and Technology (PASET) Fund ont été créés pour accueillir les fonds de gouvernements africains, selon un courriel de Mauricio Fernandes, bras droit d'Álvaro Sobrinho, envoyé à Akilesh Deerpalsingh, ex-Vice Chairman de la Financial Services Commission (FSC). Ce, sous le parrainage d'un «World Bank Steering Committee». Pourtant, la Banque mondiale (BM) jure n'être au courant d'aucun de ces fonds.

«I will then be travelling to South Korea for a meeting with the World Bank Steering Committee for the PASET and ASA Funds. They are expecting the funds to be open and to have a Mauritian bank account associated to it in order to begin receiving funds which have already been committed by African Governments.»

C'est un extrait d'un e-mail de Mauricio Fernandes, Deputy Chief Executive Officer de l'ASA Group, à Akilesh Deerpalsingh, envoyé le 27 août 2015. Dans ce courriel, Mauricio Fernandes explique que ces fonds serviront à accueillir de l'argent qui a été promis par plusieurs États africains.

À ce moment, le Planet Earth Institute (PEI) faisait partie d'un programme d'États africains et de la BM nommé Partnership for Skills in Applied Sciences, Engineering and Technology (PASET). Le PASET est un programme de plusieurs pays africains soutenu par la BM pour promouvoir les sciences en Afrique.

Le fonds ouvert par Álvaro Sobrinho et le programme de la BM portent le même nom. Mais, maintient un porte-parole de la BM à Washington, les deux n'ont rien à voir l'un avec l'autre. «Les deux fonds - ASA Fund et PASET Fund - sont totalement inconnus des instances du PASET», corrobore pour sa part le Professeur Aminata Sall Diallo, Executive Director du PASET program.

Le Professeur Aminata Sall Diallo confirme cependant que le PEI était un des partenaires du PASET jusqu'au début de 2016. Mais, selon elle, ce n'est que vers la fin de 2015 que le comité de pilotage du PASET a évoqué la possibilité d'un compte bancaire pour le versement des contributions pour les projets du PASET. «Le comité de pilotage a pris la décision d'opérationnaliser le fonds à travers une institution africaine intergouvernementale, l'Association des universités africaines.»

Pour sa part, Roshi Bhadain, ex-ministre des Services financiers, explique ne pas être au courant de la connexion entre les fonds ASA et PASET et le programme de la BM. «Je suis comme vous. Tout ce que je sais, c'est que dans le courriel à Akilesh, il (NdlR, Mauricio Fernandes) dit qu'il doit aller en Corée du Sud et que le Steering Committee de la Banque mondiale attend l'ouverture de ce fonds.»

La FSC ne veut toujours pas commenter l'affaire Álvaro Sobrinho.