Cameroun: Note d'information sur le "Don" d'ordinateurs par le Chef de l'Etat aux étudiants

Le ministre de l'enseignement supérieur a présidé mercredi 12 avril 2017 la réunion d'évaluation de l'effectivité du don du président de la République Paul Biya.Ci-dessous l'intégralité du communiqué qui a sanctionné les travaux

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, Chancelier des Ordres Académiques, Président du Comité ad hoc de gestion du projet « E-National Higher Education Network », a présidé ce jour, en présence des points focaux des Universités d'Etat, dans la Salle de Conférences de son département ministériel, la réunion d'évaluation du processus de mise en œuvre de l'effectivité du Don du Chef de l'Etat de 500 000 ordinateurs portables à tous les étudiants camerounais dûment inscrits dans les Universités d'Etat et les Instituts Privés d'Enseignement Supérieur pour l'année académique 2016/2017.

Le projet « E-National Higher Education Network »/ s'articule autour de deux axes: le don de 500 000 ordinateurs octroyés à tous les étudiants dûment inscrits dans les huit (08) Universités d'Etat et les 215 instituts privés d'enseignement supérieur réglementairement agrées par la Commission Nationale de l'Enseignement Supérieur Privé d'une part, la construction de neuf (09) Centres de développement du numérique universitaire dans chaque Université d'Etat et à l'Université Inter-Etats Cameroun-Congo (site de Sangmelima) qui ouvrira ses portes à la rentrée académique 2017/2018, d'autre part.

Les fonds relatifs au projet «E-Nationa/ Higher Education Network » sont sur le point d'être débloqués par la partie chinoise (Exim Bank China) .et mis à la disposition de la Société Chinoise Sichuan Telecom Construction Engineering Co. Ltd. Parallèlement, la confection rigoureuse et méthodique des listes biométriques des étudiants bénéficiaires se poursuit dans les Institutions universitaires publiques et privées du Cameroun.

Le principal point de l'ordre du jour de la réunion du 12 avril 2017 concernait l'état des lieux du processus de confection des listes biométriques des étudiants éligibles au Programme du Don d'ordinateurs par les différentes institutions d'enseignement supérieur. La confection d'un fichier national biométrique des étudiants inscrits dans les institutions nationales d'enseignement supérieur au cours de l'année académique 2016-2017 est un prérequis indispensable pour l'exécution harmonieuse du don d'ordinateurs aux étudiants.

A l'issue de cette concertation, il ressort que :

La partie chinoise, avec l'appui du Gouvernement, s'active avec satisfaction à valider l'ensemble des pré-requis administratifs, financiers et techniques permettant une mise en œuvre harmonieuse de cette opération délicate et complexe.

Les systèmes administratifs. et techniques d'inscription des étudiants des Universités sont en cours de modernisation pour les faire évoluer du mode d'enrôlement analogique actuel au mode d'enrôlement biométrique prescrit par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, comme condition sine qua non de distribution des ordinateurs aux étudiants.

Il se dégage de cette importante réunion les orientations suivantes :

Les Universités -d'Etat et les IPES doivent poursuivre, avec plus de vigueur et de célérité, le processus d'enrôlement biométrique des étudiants, conformément au cahier de charges élaboré par le Groupe Technique de Travail constitué à cet effet. Le Ministre de 'Enseignement Supérieur félicite les Universités qui ont déjà acquis des tablettes numériques et confectionné un fichier biométrique.

Chaque Institution est invitée à publier, par toute voie accessible à ses étudiants, notamment la voie électronique, la liste des étudiants de l'année académique 2016/2017 éligibles au programme par Etablissement, Cycle, Filière et Niveau.

Chaque Institution est invitée à publier par toute voie accessible à ses étudiants la liste éventuelle des étudiants de l'année 2016/2017 non éligibles au programme et les raisons pour lesquelles ils sont déclarés non éligibles par l'Institution.

Chaque Institution est invitée à transmettre au MINESUP, après épuisement des requêtes et délivrance des cartes d'étudiants, le fichier biométrique des étudiants éligibles au Programme en vue de la confection du Fichier National Biométrique des Etudiants de l'année académique 2016/2017.

Des mesures idoines seront prises pour que les données personnelles des étudiants contenues dans le Fichier National des Etudiants en cours de confection bénéficient des protections juridiques et techniques, conformément à la réglementation en vigueur.

La distribution des ordinateurs se fera par identification biométrique des étudiants (qui élimine les doublons) dans les centres de distribution qui seront installés à cet effet par le MINESUP.

Des vérifications appropriées seront incessamment faites par l'Inspection Générale des Services du MINESUP dans le but d'établir la parfaite adéquation entre le nombre d'étudiants déclarés par chaque Etablissement et les frais de scolarité effectivement perçus par l'Etablissement.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur publiera, au fur et à mesure, la liste des Etablissements ayant rempli les conditions préalables à la distribution des ordinateurs aux étudiants inscrits dans l'Etablissement et remplissant toutes les conditions objectives.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur porte à la connaissance de la Communauté Universitaire et de l'opinion publique nationale et internationale l'information ci-après: tous les étudiants réguliers et éligibles, dûment inscrits au Fichier National des Etudiants de l'année académique 2016/2017 en cours de confection seront bénéficiaires du Don du Chef de l'Etat, Président de la République, Son Excellence Paul BIYA.

Par ailleurs, l'Etat étudie les meilleures stratégies permettant de résoudre définitivement l'épineux problème de la bande passante Internet des Universités dans l'optique de la faire passer d'une capacité actuelle de 1 gigabit par seconde à 12 Gigabits par seconde pour l'ensemble des Universités. Cette innovation numérique permettra de consolider la fonctionnalité du Don des 500 000 ordinateurs et l'efficience des neuf Centres de développement du numérique universitaire qui seront construits, au Cameroun, par la partie chinoise dans le cadre d'un prêt concessionnel dont l'accord-cadre avait été signé, sur haute autorisation du Chef de l'Etat, par le Ministre chinois du Commerce et son homologue camerounais de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire, en présence de Monsieur Philémon YANG, Premier Ministre, Chef du Gouvernement.

Fait à Yaoundé le 12 avril 2017

Jacques FAME NDONGO.