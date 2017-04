Afrique: Mondial football Montaigu - Difficile retour pour le Cameroun

La défaite des Lions minimes face à la France en ouverture, mardi dernier, a pratiquement anéanti leurs chances de qualification.

Une semaine en France. Les Lions minimes (moins de 15 ans) ont été battus par 7-1 par l'équipe de France des moins de 16 ans mardi à Montaigu, au complexe sportif de la bourgade, en ouverture de la 45e édition du Mondial football Montaigu.

Dans ce combat à la David contre Goliath, c'est la raison du plus fort qui a prévalu. Une déculottée qui lessive d'entrée, dans cette compétition à douze équipes de quatre groupes, où seuls les premiers disputeront les demi-finales. Le tournoi ne tient que sur une semaine, celle de Pâques.

Il faut gagner tous ses matchs pour être dans le dernier carré. Les Camerounais ne l'ont pas fait. Ils ont été battus d'entrée pour leur retour à Montaigu après plusieurs années d'absence. Les coéquipiers de Régis Steve Mvoue ont pourtant bien débuté la rencontre. Ils ont muselé les avant-centres français qui n'arrivaient pas à ouvrir le jeu. Ils ont tenu juste 20 minutes.

Après, panique. Physiquement, ils étaient battus par le gabarit de l'adversaire, dont la moyenne de taille oscille autour de 1,80 m. Mécaniquement, les Camerounais sont courts, la technique individuelle n'arrive pas à tenir dans un jeu collectif pas encore harmonieux. « Nous avons trouvé une équipe de France qui nous a posé tous les problèmes. Sur le plan physique, sur le plan athlétique, sur le plan morphologique, ils étaient au-dessus de nous.

Nous devons voir comment faire progresser ces jeunes », reconnaît Joseph Siewe, sélectionneur du Cameroun. Mais il n'est point question de fuite en avant. Le football jeunes a mal à son organisation. Les joueurs des centres de formation ont besoin de compétition dans chacune des catégories existantes.

En plus, le football va de plus en plus chercher des gabarits vers les hauteurs et cela se dessine dès la base à travers la prospection et la détection adéquate. Les Lions jouaient leur dernier match du groupe A contre la Chine au moment où nous mettions sous presse hier.

Le groupe espérait un bien meilleur score après cette douche froide dans une Vendée (Ouest de la France) où la température était de 19° à l'heure de la confrontation. « Je pense qu'ils reviendront plus forts contre la Chine. Nous pourrons faire un très bon match », annonçait le sélectionneur. Reactionsé

Patrick Gonfalone: « Il y a des Camerounais qu'il faut suivre de près »

Sélectionneur de l'équipe de France U-16

« La précipitation, le fait de vouloir revenir au score très vite a desservi le Cameroun. Les joueurs ont du potentiel. Ils ont une grande technicité, une vivacité capable de faire la différence, mais ont manqué de cette manière collective de rester concentré sur l'organisation générale.

C'est ce qui pouvait leur permettre de se mettre individuellement en valeur. Je crois que le Cameroun a des attaquants (Eyike et Touba), un numéro 10 (Régis Mvoue), qui sont capables de prendre le ballon, de faire la différence, d'aller vite vers l'avant. Ce sont des joueurs qu'il faut suivre de près. Ce potentiel, avec un peu de maturité et de suivi, va être très intéressant ».

Roger Milla: « Il y a encore beaucoup de travail à faire »

Chef de la délégation camerounaise

« Je pensais que notre équipe nationale des moins de 15 ans était assez mûre, mais nous avions un adversaire plus aguerri et plus âgé. C'était difficile de jouer contre l'équipe de France.

Il nous manquait de la vitesse, la tactique de jeu sur le terrain. Je crois que ces joueurs sont bien jeunes. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Peut être aurions nous dû venir ici avec l'équipe des moins de 17 ans entraînée par Bertin Ebwelle et Thomas Libiih ».