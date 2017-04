Cameroun: Don d'ordinateurs aux étudiants - La promesse de Paul Biya bientôt tenue

L'inspecteur général des Affaires académiques du ministère de l'Enseignement supérieur (Minesup), Pr Marcel Fouda Ndjodo, s'est, au cours de la réunion d'explication des modalités pratiques de distribution du don d'ordinateurs aux étudiants par le chef de l'Etat, Paul Biya, fait porteur de bonnes nouvelles pour les cop's des institutions d'enseignement supérieur.

La distribution effective des 500 000 ordinateurs va commencer très bientôt. Au nom du ministre Jacques Fame Ndongo, Marcel Fouda Ndjodo s'est voulu clair et concis. Comme pour apporter un cinglant démenti à toutes les rumeurs qui ont circulé depuis un certain temps, et qui ont tôt fait d'enterrer le don du chef de l'Etat.

Opération complexe et délicate, elle concerne pas moins de 500 000 ordinateurs à distribuer. Fil conducteur, la transparence. Il a donc pour cela, fallu commencer par l'enrôlement des étudiants en passant de l'analogique au biométrique. Une révolution pour nombre d'institutions de l'enseignement supérieur.

D'où la lente mise en route du processus qui a nécessité un nouvel équipement et la formation du personnel. Résultat, le rythme d'appropriation n'a pas été le même dans toutes les universités, et on tourne à ce jour autour de 45% de taux d'enrôlement.

Et pour que le package suffisamment pensé soit un catalyseur de transformation des universités, mis à part la distribution des ordinateurs, il est également prévu le développement de neuf centres numériques universitaires interconnectés à même de faire de nos universités des institutions véritablement modernes.

Coût de toute l'opération, 75 milliards de francs. Il n'est donc plus question de douter, la promesse du président Paul Biya sera tenue dans les prochains quatre mois, délai imparti pour que toutes les universités se mettent à jour de leurs listes biométriques.