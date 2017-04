Cameroun: Déficit d'enseignants - Une équation à résoudre

Le sureffectif dans les villes se nourrit également de l'usage abusif de certificats médicaux par certains enseignants pour se faire affecter dans les zones jugées plus « propices » à la santé. Le gel de la course effrénée pour la création des établissements par Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe pourra constituer une partie de la solution au problème du manque d'enseignants.

L'obésité des effectifs dans les grands centres urbains dépeuple de plus en plus les établissements de l'arrière-pays. La seule ville de Yaoundé enregistre un surplus de 3000 enseignants selon les statistiques compilées par le Minesec. Dans certains établissements scolaires de la capitale, il n'est pas rare de trouver deux à trois enseignants de la même discipline dans une seule salle de classe.

Ce qui n'est pas l'équation la plus facile à résoudre. Si la problématique du déficit d'enseignants n'est pas nouvelle, elle est aggravée par des pratiques qui ont cours dans l'administration. Si l'Etat ne recrute que 5000 enseignants par an, plus de la moitié emprunte le chemin des autres ministères selon la formule bien connue des jeunes recrues : « l'essentiel, c'est d'avoir le matricule ».

