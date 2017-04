Cameroun: Approvisionnement en eau - Le projet Sanaga est amorcé

Ambiance de chantier hier au bord du fleuve Sanaga, du côté de Nachtigal vers Batchenga. A un jet de pierre du cours d'eau, un vaste espace d'environ 1000 m² est couvert de béton. En surface, sera incessamment construite la station de captage et de pompage d'eau brute, d'une capacité de 315 m3/jour.

Autour de cette plateforme bétonnée, des engins de génie civil effectuent diverses manœuvres de remblai et de nivellement du sol. La poussière qui monte se mêle au bruit assourdissant des véhicules. L'arrivée sur le site du ministre de l'Eau et de l'Energie (MINEE) a à peine ralenti les travaux. Après un rapide tour du propriétaire, Basile Atangana Kouna et sa suite sont allés apprécier l'état d'avancement de la station de traitement d'eau, également en chantier à quelques kilomètres du bord de fleuve.

Sur ce second site, les travaux de déblai sont également achevés, de même que l'ouverture de la voie de desserte. Un peu plus loin, la base vie de l'entreprise chinoise SINOMACH est achevée et habitée.

C'est d'ailleurs à cet endroit qu'un débriefing s'est tenu, entre le MINEE, l'entreprise et la direction du Projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga (PAEPYS). Les délais contractuels de ce vaste projet de 36 mois (trois ans) courent depuis janvier 2017.

C'est dire qu'au 1er janvier 2020, Yaoundé et ses environs devraient recevoir de la Sanaga, un supplément de 300 000 m3 d'eau par jour, extensible à 400 000 m3/j. En plus des productions d'Akomnyada sur le Nyong et de Nkolbisson sur le Mefou, l'offre en eau sera supérieure à la demande pendant un certain temps.

A propos du PAEPYS, en plus des usines de captage et de traitement, il comporte également deux stations de reprise d'eau traitée. Une première à Nkometou III, d'une capacité de refoulement de 285 000 m3/j et la seconde à Nyom II à l'entrée de Yaoundé, d'une capacité de refoulement de 275 000 m3/j. Une ligne de transport d'énergie électrique et un poste de transformation d'énergie sont également prévus, entre autres. Les sites de construction de chacune des composantes sont connus et matérialisés.

Certains équipements y sont d'ailleurs déjà installés. Il ne reste plus qu'à indemniser les riverains afin qu'ils libèrent les emprises des travaux. Le coût du PAEPYS est estimé à environ 400 milliards de F, financé par Eximbank de Chine à 85% et l'Etat du Cameroun à hauteur de 15% de l'enveloppe globale.

Au terme de la visite des différentes composantes du chantier, Basile Atangana Kouna s'est dit satisfait de constater que le démarrage des travaux de ce projet des Grandes réalisations est une réalité et que ces travaux vont prendre de plus en plus d'ampleur dans les prochains jours.