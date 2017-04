Afrique: Tour du Togo 2017 - Le Hollandais Merx Peter vainqueur de la 2è étape

Le Hollandais Merx Peter a enlevé la deuxième étape du tour cycliste international du Togo courue ce mercredi. Il a devancé le Belge Stein Van Couter et l'Ivoirien Sanogo Abou, arrivés respectivement deuxième et troisième. Il a parcouru en 2 h 33 min 27 sec la distance de 105 entre Sokodé et Niamtougou.

Le maillot jaune n'a pas changé d'épaule. Il est toujours porté par l'Ivoirien Issiaka Cissé, vainqueur de la première étape.

Pour le deuxième vainqueur du tour, rien n'a été facile, surtout les montées et le climat.

« Le climat est très chaud et c'est plus différent qu'en Pays Bas. Ce n'est pas comme des montagnes qu'en Pays Bas. Le parcours est bon. C'est un bon pays le Togo. Mon ambition est de gagner des étapes parce que je ne suis pas un grimpeur, je suis un sprinteur. Aujourd'hui dans la montagne, j'étais dans le premier groupe et à la fin j'ai été le meilleur sprinteur » a dit le Hollandais avant de poursuivre.

« C'est ma première fois de venir en Afrique. C'est ma première fois de venir au Togo mais mon père habite au Togo depuis deux ans et il me dit que il fait chaud ici, pour moi ce n'est pas un problème »

« Les cyclistes africains ont pressé à la montagne et ils sont forts dans la montée » a t-il fini.