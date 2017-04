Afrique: Tour du Togo 2017 - Le Port Autonome du pays fait aussi sa compétition

Le Port Autonome du Togo a parrainé la deuxième étape du Tour du Togo 2017, longue de 105 km courue entre Sokodé et Niamtougou et enlevée par le Hollandais Merx Peter. Le directeur commercial en a profité pour dire la raison de la présence du Port Autonome sur le tour .

« Le tour du Togo est un moment important et nous l'accompagnons toujours, a indiqué Ahmed Haladoko à l'issue de la deuxième étape. L'année prochaine, nous aurons 50 ans et c'est grand pour un port qui est le seul port en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest et qui est également certifié et vous avez vu également que nous avons reçu trois grands prix, le prix de meilleur port de transbordement de l'Afrique de l'Ouest et du centre, et le prix également du meilleur du trafic et la mise en œuvre des états tristiques sur notre site internet. Nous faisons chaque jour pour servir davantage les opérateurs économiques ».

Même si, l'homme est appelé à s'occuper du service marketing, il a donné son avis sur la deuxième étape.

« Elle est parfaite, la course d'aujourd'hui est parfaite, traversant la montée de la faille d'Aledjo, nous avons vu les coureurs ont donné le meilleur d'eux même pour être ici et nous saluons, le premier qui est du Pays Bas et nous encourageons les autres à poursuivre pour gagner des prix. Le Port encourage tout le monde parce que après le football, c'est le cyclisme qui est le deuxième plus grand sport et le plus important parce que lui, il va vers la population et les opérateurs économiques, c'est pourquoi le port reste toujours dans le cyclisme pour aller vers les opérateurs économique pour leur parler davantage. Aujourd'hui, le Port est ouvert 24/24, il est certifié iso 9 version 2001 et que tout opérateur est bienvenu au Port. L'ambiance a été parfaite».

la première étape, courue entre Lomé et Danyi, 139 km, remportée par Issiaka Cissé a été parrainé par XXL de la Brasserie BB.