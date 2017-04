Selon France Football, le PSG aurait proposé une prolongation de contrat de trois ans à l'Ivoirien Serge Aurier. Le club de la capitale ne veut en aucun cas perdre l'international ivoirien. Il souhaite même verrouiller l'Eléphant de la Côte d'Ivoire. Sous contrat avec le club parisien jusqu'en 2019, l'international latéral droit ivoirien a reçu une proposition de prolongation de son contrat de 3 ans par le directeur sportif Patrick Kluivert., selon France Football. L'ancien Toulousain hésiterait à répondre favorablement lassé par les nombreuses critiques à son égard.

«Pour l'instant, je suis Parisien et j'ai un contrat jusqu'en 2019. Je suis là, on verra bien. Je suis quelqu'un qui a un gros mental. Après, je ne suis pas tout ce qui se passe. Il y a des choses qui se sont passées, ça continue et ça traîne car les gens veulent en parler. Les gens veulent peut-être me détruire. Mais bon... Je suis là, je fais profil bas et je travaille.» a-t-il déclaré dimanche sur France 2.

Cette saison Serge Aurier a disputé 18 matches avec le PSG, un chiffre qui aurait pu être supérieur sans son absence à cause de la CAN au Gabon. Il a dû faire face à la concurrence de Thomas Meunier recruté l'été dernier suite à Euro convaincant. Lui aussi est apparu 18 fois sous le maillot parisien et a fait une excellente impression sur le flanc droit du PSG. Selon France Football, les dirigeants souhaiteraient conserver Serge Aurier sous contrat jusqu'en 2019 et une prolongation de 3 ans lui aurait été proposée. Mais toujours selon l'hebdomadaire, l'Ivoirien hésiterait à accepter cette offre pour plusieurs raisons. Les critiques dont il a été l'objet et la concurrence avec Thomas Meunier pourraient en effet le faire réfléchir, d'autant plus que les prétendants pour le recruter ne manquent pas.

Il faut dire qu'entre pépins physiques, problèmes judiciaires et déboires extra-sportifs, la saison d'Aurier n'aura pas été un long fleuve tranquille. Considéré comme l'un des tous meilleurs latéraux au monde, 'le guerrier' ivoirien ne cesse pourtant de défrayer la chronique et de s'attirer les foudres par ses maladresses et ses frasques. Très critiqué depuis l'affaire Periscope, le latéral droit intéresse de nombreux clubs comme Manchester City, Liverpool ou le FC Barcelone.