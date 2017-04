Cameroun: Prix « Agricult'Or » - Les préparatifs s'intensifient

A trois semaines du prix « Agricult'Or » qui se tient du 3 au 7 mai prochain au musée national à Yaoundé, les préparatifs s'intensifient.

Selon le régisseur du prix « Agricult'Or », Edouard Thierry Fegue, treize business plans et cent quatre-vingt-dix formulaires d'idées de projets en provenance des régions de l'Ouest, du Centre, du Sud, de l'Est et de l'Adamaoua, ont déjà été déposés auprès du comité d'organisation.

En outre, 130 jeunes des associations sont inscrits à ce jour pour des sessions de formation en montage des projets et mobilisation des ressources.

Sur les 500 élèves du second cycle du secondaire qui ont pris part au concours littéraire et artistique sur l'agriculture et le numérique du 10 au 17 mars dernier, trois meilleurs sont sortis du lot. Ils recevront des bourses à hauteur de 25 000 F, un trophée et des fournitures scolaires.

Les thématiques qui seront débattues au cours de l'évènement sont arrêtées: entreprenariat des jeunes, utilisation du GPS dans la pratique agricole, partenariat entre entrepreneurs numériques et agricoles, etc.