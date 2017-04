Ile Maurice: Affaire Sobrinho/ Rudy Veeramundar - «Bhadain a présidé la présentation de l'Angolais»

document

Rudy Veeramundar prend lecontre-pied des propos de Roshi Bhadain. Cela, quant à l'implication de l'ex-ministre des Services financiers dans la présentation d'Álvaro Sobrinho, le 6 août 2015, à la Sicom Tower, Ébène. Il a juré un affidavit en cour mercredi 12 avril.

C'est à la suite de l'interview de Roshi Bhadain, parue mardi 11 avril dans l'express,que le directeur de communication au bureau du Premier ministre (PMO) a tenu à mettre les points sur les «i». Selon ce dernier, c'est bien l'ex-ministre qui a présidé la présentation de l'homme d'affaires angolais.

Roshi Bhadain avait affirmé qu'il ne savait pas qui était Álvaro Sobrinho à ce moment-là et n'avait fait qu'une brève apparition à cette réunion. Or, pour Rudy Veeramundar, «c'est totalement faux de dire qu'il est juste venu dire 'allô' lors de la présentation».

Le directeur de communication au PMO, qui était présent aux côtés d'Arjoon Suddhoo et de Georges Chung, entre autres, lors de la présentation Innovative Financial Model to invest in Africa, indique que l'ancien ministre présidait cette réunion car il assurait l'intérim au ministère de la Technologie, des communications et de l'innovation (TCI) après la démission de Pravind Jugnauth à partir du 1er juillet 2015.

Rudy Veeramundar a juré un affidavit en cour mercredi 12 avril by L'express Maurice on Scribd

D'ailleurs, confie Rudy Veeramundar, lors de la présentation de l'Angolais et de ses partenaires, dont Mauricio Fernandes, Roshi Bhadain aurait même fait inviter P.K Kuriachen, l'Acting Chief Executive Officer (CEO) de la Financial Services Commission (FSC). Cela, alors que ce dernier n'était pas sur la liste d'invités.

«Álvaro Sobrinho, les autres invités et moi-même étions toujours là lorsque P.K Kuriachen est arrivé quelques minutes plus tard. Roshi Bhadain lui a d'abord présenté l'Angolais et lui a ensuite posé des questions sur les procédures pour l'obtention d'une licence à la FSC, ce à quoi l'Acting CEO a répondu», souligne le directeur de communication au PMO. D'ajouter que l'ancien ministre des Services financiers aurait même dit à P.K Kuriachen : «(sic) Mwa mo travay vit. Mo ti anvi zafer-la al vit.»

Par ailleurs, Rudy Veeramundar précise qu'au moment de la présentation, Dev Phokeer était le secrétaire permanent de Roshi Bhadain, alors ministre des TCI par intérim, avant d'être muté au ministère des Services financiers, également occupé jusqu'à janvier dernier par l'actuel leader du Reform Party. «Contrairement, dit-il, à ce qu'a affirmé Roshi Bhadain sur les ondes d'une radio privée samedi.»