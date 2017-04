Algérie: L'Espagnol Lucas Alcaraz est le nouveau sélectionneur des "Fennecs"

L'Algérie pourrait-elle compter sur Lucas Alcaraz qui n'a aucune expérience en tant que sélectionneur ? Après le Français Christian Gourcuff, le Serbe Milovan Rajevac et le Belge Georges Leekens, les Fennecs vont devoir se remettre au travail et surtout retrouver un peu de sérénité sous les ordres d'un homme pas très connu, hormis en Espagne.

Lucas Alcaraz devra s'attaquer au fait de remettre les Fennecs sur de bons rails dès le mois de juin en vue des éliminatoires de la CAN 2019. Mais surtout, il aura la lourde tâche de sauver l'équipe nationale du naufrage lors de la prochaine journée des éliminatoires du Mondial 2018 alors que les coéquipiers d'Islam Slimani sont en mauvaise posture, avec une dernière place dans le groupe D et seulement 1 point. Lucas Alcaraz a eu deux joueurs algériens sous ses ordres : Yacine Brahimi à Grenade et Nabil Ghilas à Levante.

Né le 21 juin 1966 à Grenade (Andalousie, Espagne), le technicien de 50 ans a dirigé plusieurs clubs espagnols, le dernier en date étant Grenade. Dix-neuvième du Championnat d'Espagne (Liga), Grenade avait décidé de se séparer de lui il y a trois jours après un bilan mitigé : quatre victoires, six nuls et quatorze défaites en Liga.

Avant même que l'équipe nationale d'Algérie ne quitte le territoire gabonais lors de la CAN 2017, le Belge Georges Leekens avait donné sa démission. Depuis, un nouveau président a été élu à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF), et le premier grand chantier de Kheïreddine Zetchi était de trouver un nouveau coach aux Fennecs. C'est désormais chose faite avec la nomination de l'Espagnol Lucas Alcaraz.

