Une délégation du Secrétariat permanent du Sénégal et de la Gambie, conduite par son directeur Sékou Diédhiou, a effectué tout dernièrement une visite au président de la Chambre de Commerce d'Industrie et d'Agriculture (CCIAK) de Kaolack, Serigne Mboup.

Outre l'intérêt des autorités gambiennes de connecter cette institution économique et la région naturelle du Sine-Saloum au tissu économique de la République sœur de Gambie, cette visite est aussi un prétexte pour concrétiser les accords d'échanges signés par les présidents Macky Sall et Adama Barrow aux lendemains de l'accession du dernier nommé au pouvoir en Gambie. Il s'y ajoute également la préparation de manière conséquente du prochain Forum des acteurs publics et privés du Sénégal et de la Gambie.

Aussi a-t-il été question d'activer les anciens réseaux qui existaient entre les deux pays et qui étaient en veilleuse pendant plus d'une vingtaine d'années. D'ailleurs, la venue du Secrétariat exécutif au Sénégal obéit à la volonté des opérateurs gambiens de se rapprocher de leurs frères sénégalais et voir de près ce qu'ils peuvent développer comme activités économique et culturelles dans la région de Kaolack.

Pour ce besoin manifeste les débats au cours de la rencontre ont ainsi été orientés vers ce principe. Les différents acteurs qui se succédés au micro ont tour à tour parlé dans le sens de faciliter l'accès aux opérateurs gambiens, des opportunités qui s'offrent à eux.