Ile Maurice: Smart City - 'Moka le Cœur de l'île' prend son envol

Le groupe ENL veut aussi créer une ville intelligente en collaboration avec le Kolektif Mokam'mwad, qui est une plateforme de partage et de collaboration pour un vivre-ensemble harmonieux. Ouverte à tous les habitants de la ville, elle sera appelée à influencer les dimensions écologique, éducative et culturelle de Moka.

La Moka Smart City fera ainsi la part belle à l'industrie légère, à l'utilisation de la fibre optique pour assurer une connectivité à haut débit, l'utilisation d'un transport public moderne et écologique, l'utilisation d'un tram 100% électrique, la construction d'une nouvelle gare d'autobus à Saint-Pierre, la construction de 100 kilomètres de routes, la construction d'un amphithéâtre en plein air et une salle de congrès moderne accueillant des théâtres et conférences.

La Smart City, Moka Le Coeur de l'île, a été officiellement lancée, mercredi 12 avril, en présence du Premier ministre, Pravind Jugnauth et le Chief Executive Officer (CEO) du groupe Enl, Hector Espitalier-Noël. Ce projet s'étalera sur une quinzaine années et coûtera la bagatelle de Rs 25 milliards.

