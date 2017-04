Congo-Kinshasa: Rebecca Kavugho - «J'ai été primée à cause de mon courage et ma détermination en prison»

La militante du mouvement citoyen «Lutte pour le changement» (LUCHA), Rebecca Kavugho, a fait partie des 13 lauréates du prix international du courage féminin 2017 décerné chaque année par le département d'Etat américain.

Invitée de Radio Okapi mercredi 12 avril, elle affirme avoir été primée à cause de sa détermination à poursuivre la lutte après avoir fait la prison.

«C'est par rapport à la lutte que nous menons ici en RDC qu'on a été emprisonnée. Et après avoir quitté la prison, on a résisté, on a continué avec la lutte. Et on [département d'Etat américain] m'a dit que c'est à cause de votre courage, de votre endurance en prison, de votre persévérance et détermination qu'on a vous sélectionnée», a-t-elle expliqué.

Mademoiselle Kavugho précise que ce prix n'a qu'une valeur symbolique, car les lauréates ne sont pas dotées des fonds.

Elle promet cependant de lancer un projet pour apporter une assistance aux prisonniers.

«J'ai connu la prison, je sais ce qui se passe là-bas. Il y a des prisonniers qui n'ont jamais rencontré leurs familles depuis plusieurs années», a-t-elle fait savoir, dans cet entretien avec Freddy Bikumbi: