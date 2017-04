Ile Maurice: Parlement - Le MMM cible Gérard Sanspeur et Sherry Singh

Xavier-Luc Duval a pris la décision d'adresser une lettre à la présidente de la République Ameenah Gurib-Fakim pour lui demander de démissionner. Le leader de l'opposition compte solliciter les autres partis à souscrire à sa démarche. Interrogé dans le courant de la semaine, le chef de file du Parti travailliste au Parlement, Shakeel Mohamed, a soutenu que Xavier-Luc Duval a déjà discuté de la question avec lui. «C'est une bonne initiative. J'espère que cette pétition sera adressée à la présidente le plus rapidement possible, car il faut refaire l'image de la présidence qui a été entachée par le scandale d'Álvaro Sobrinho.» De son côté, Alan Ganoo, leader du Mouvement patriotique, avance qu'il a été le premier à réclamer la démission de la présidente de la République. Il dit attendre le contenu de la lettre avant de prendre une décision pour apposer sa signature. Même son de cloche du côté du Mouvement militant mauricien.

Pour sa part, Veda Baloomoody s'intéresse au sort des employés de la Mauritius Duty Free Paradise Co Ltd, qui ont été licenciés récemment. Il demandera également s'il y a eu de nouvelles recrues au sein de cette compagnie depuis janvier 2015. Aadil Ameer Meea posera, lui, une question sur l'avènement de la télévision privée.

