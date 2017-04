Le secteur de l'immobilier est en plein effervescence dans la Capitale de Madagascar. Même les investisseurs étrangers s'y mettent, avec l'évolution du marché qui favorise un taux de rendement élevé pour les investissements.

Antananarivo est en tête de liste dans le classement des villes d'Afrique les plus favorables aux investissements immobiliers. Le cabinet britannique Knight Frank, une multinationale spécialisée dans les ventes, les locations, la gestion de patrimoines de propriétés et le consulting, a publié ce classement de 35 villes africaines en matière de rentabilité de l'investissement dans l'immobilier de bureau, commercial et résidentiel.

Dans le segment immobilier de bureau, les villes les plus rentables sont Antananarivo et Luanda qui offrent chacune un taux de rendement de 14%, ainsi que Bamako, Lilongwe et Kinshasa (12% pour chacune de ces villes).

Dans le segment immobilier commercial, Antananarivo arrive en tête du classement avec un taux de rendement de 13%, devant Luanda, Bamako, Kinshasa et Kampala (12% pour chacune de ces villes).

Dans le segment de l'immobilier résidentiel, ce sont Kinshasa et Antananarivo qui occupent la première marche du podium avec un taux de rendement de 12% chacune, devant Luanda (11%), Bamako (10%), et Lusaka (10%).

Essor du secteur.

Le cabinet britannique Knight Frank souligne par ailleurs dans son étude intitulée «Africa Report 2017-Real Estate Markets in a continent of Growth and Opportunity » que l'appétit des investisseurs pour l'immobilier s'est confirmé en 2016 avec l'annonce du spécialiste britannique des marchés émergents Actis d'une levée de 500 millions USD pour son troisième fonds immobilier africain, Actis Africa Real Estate Fund. Il s'agit là du montant le plus important qui a été levé pour un fonds immobilier privé axé sur l'Afrique subsaharienne en dehors de l'Afrique du Sud.

L'appétit des investisseurs se manifeste également à travers le lancement de plusieurs nouveaux fonds dédiés à l'immobilier par des investisseurs africains, chinois et arabes comme le véhicule d'investissement lancé par Growthpoint et Investec, qui ambitionne de lever 500 millions de dollars, ou encore le fonds Momentum Africa Real Estate Fund, une joint-venture entre Momentum Global Investment Management et Eris Property Group, qui dispose de 250 millions de dollars.