Madagascar: KMF-Cnoe - « La stabilité politique risque d'être endommagée »

Le KMF-Cnoe a émis son point de vue sur l'affaire Claudine Razaimamonjy. Des réactions fusent de toutes parts sur l'affaire Claudine Razaimamonjy, le KMF-Cnoe n'échappe pasà la règle.

Dans un communiqué remis à la presse, ce Comité National d'Observation des élections (Cnoe) de mentionner qu'« en tant qu'Observateur de la vie publique, nous «KMF/Cnoe» ne pouvons rester les bras croisés suite à l'affaire, de la fameuse opératrice économique et conseillère spéciale du Président, en la personne de Claudine Razaimamonjy, qui intéresse autant le public, car la stabilité politique de l'Etat risque d'être endommagée. En effet, les malversations qui lui sont reprochées, à savoir corruption au sein des marchés publics, détournements de fonds publics, en raison des plaintes déposées à son encontre auprès du Bianco ont une grande envergure attirant tous les regards des citoyens ».

Transparence. Pour cet observateur de la vie publique, de telles malversations ne doivent en aucun cas être prises à la légère ou être classées sans suite car d'une part, c'est une grande porte s'ouvrant à la transparence et à l'application stricte de la loi. Il a tenu d'ailleurs à souligner que le peuple malgache ne cesse de réclamer une véritable preuve de l'effectivité de l'Etat de droit, mais aussi et surtout un résultat tangible tant attendu dans la lutte contre la corruption, obstacle freinant le développement du pays. Cependant et en l'espèce, force est de constater que la transparence fait défaut et le sentiment d'autorité prend le dessus en faveur des dirigeants politiques du pays. A vrai dire, l'influence du pouvoir politique fait effet et le respect de l'Etat de Droit laisse à désirer, tout en favorisant le sentiment d'impunité. La question peut se poser : l'affaire présente-t-elle une menace à plusieurs échelles à l'encontre des dirigeants de l'Etat ?

Impartiale. Le KMF/Cnoe dénonce ainsi une ingérence politique dans les affaires de la Justice, en réaction à la conférence de presse tenue par le ministre de tutelle. Toutefois, il félicite les prises de responsabilité du Bianco et encourage celui-ci à assurer ses responsabilités ; de même, il encourage vivement le Syndicat de la Magistrature de Madagascar (SMM) à lutter pour l'indépendance de la Justice vis-à-vis de toute éventuelle influence, interne et externe. La Justice est le garant de l'application de la loi et donc de dire le «droit», elle se doit d'être indépendante et impartiale. Avant de continuer qu'« en l'espèce, nous KMF/Cnoe nous posons la question qu'en est-il du principe d'égalité de tous devant la loi ? De ce fait, quel exemple les dirigeants donnent-ils aux citoyens malgaches ? ». Il exige également le respect des lois et l'égalité de tous à l'application stricte des lois, et condamne toute forme de complicité et de collaboration tendant à la non-application de la loi et au non-respect de l'Etat de droit.