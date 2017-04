Autant de questions à étudier... Par ailleurs, ce mouvement syndical s'annonce comme une pique de plus lancée à l'égard de la CUA. Le leader du mouvement, en la personne de la présidente du syndicat a d'ailleurs martelé : « Si la CUA persiste et signe sur sa décision, nous allons également en faire de même en amplifiant notre mouvement ! »... Cela sonne comme un avertissement !

Ce qui implique un remplacement à la charge des taxis en cas de perte ou de détérioration. Or selon un chauffeur de taxi que nous avons interrogé : « La lanterne en elle-même est dépourvue de praticité du point de vue de la forme, de l'installation et de l'utilisation.

Or près d'une centaine de taxis en sont déjà « ornés » actuellement... et parmi ces taxis, il y aurait des taxis clandestins ou « mpiclandy ». Ce point révolte particulièrement les taxis « réglos » et inscrits officiellement dans le registre y afférent, qui essaient autant que possible d'appliquer la transparence.

Le syndicat désapprouve le fait que la réalisation et la distribution de ces fameuses nouvelles lanternes aient été confiées à une entreprise privée, dont on ne citera pas le nom. Une appréhension somme toute justifiée après le fiasco organisationnel d'une autre société privée dans la gestion des parkings depuis maintenant deux ans.

Le mouvement reste pour le moment pacifique. Le but était de manifester leur grogne suite aux promesses « non tenues » (selon leurs dires) par la Commune Urbaine d'Antananarivo.

