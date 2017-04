Madagascar: Affaire Claudine R/ Guy Rivo Randrianarisoa - « La Présidence doit fournir des explications ! »

Par ailleurs, si des zone d'ombre continuent à planer sur cette affaire, « la stabilité prônée par le régime hier (ndlr : mardi dernier) ne pourrait être assise », selon lui. Guy Rivo Randrianarisoa a également transmis un message sur l'histoire de « zanaka » en référence aux « Zanak'i Fianarantsoa » dans l'affaire Claudine. « C'est un moyen pour diviser les Malgaches. On soulève et accentue la question tribale pour diviser politiquement les Malgaches », conclut-il.

Par ailleurs, il attire également l'attention de la communauté internationale à suivre à la loupe l'évolution de cette situation. « Nous appelons la communauté internationale et surtout les bailleurs de fonds à suivre de près cette situation dans la mesure où si le Bianco a procédé à la convocation de Claudine Razaimamonjy - ce qui fait partie de son travail - il faut observer plusieurs points en l'occurrence la transparence et la bonne gouvernance », a-t-il lancé.

Nous, parlementaires TIM et ce, au nom du peuple malgache, exigeons que l'exécutif prenne des mesures expliquant ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera et non faire parler uniquement les responsables nommés dans les médias », a imposé le député.

Avec tous les scenarii modelés, les acteurs ainsi que les moyens déployés dans ce « cinéma », il n'a pas hésité à affirmer que « l'Etat s'est servi des prérogatives de puissance publique pour protéger les intérêts d'une minorité au détriment de ceux de la population ». En d'autres termes et pour reprendre les siens, tout cela dénote un « abus de pouvoir que l'on rencontre dans un Etat voyou » avec l'appui et l'assistance de quelques personnalités nommées.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.