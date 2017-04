Le système des écoles associées et Club de l'UNESCO ont été initiés afin d'assurer une éducation environnementale auprès des élèves des écoliers le pays. Une initiative tendant à préserver l'environnement.

Permettre aux membres du système SEA/Club Unesco tels que les ONG, les associations et les établissements scolaires de participer pleinement aux activités ayant pour objectif la lutte pour la sauvegarde de l'environnement, tel est l'objectif premier de la signature de la convention entre la commission nationale de l'UNESCO à Madagascar et le centre national de recherche sur l'environnement (CNRE) hier.

Entrant dans le cadre du projet de redynamisation et recensement du système des Ecoles associées et clubs de l'UNESCO, l'initiative entreprend « une prise de conscience des citoyens quant aux responsabilités qui les incombent face à l'avenir ».

Notamment, par l'intermédiaire d'activités tournant autour des valeurs de l'écocitoyenneté qui vont à leur tour permettre d'accentuer la lutte pour la réduction des effets des changements climatiques. Lesdits effets étant perçus et vécus de plus en plus dans la Grande Île actuellement.

Activités. A cet effet, outre les séances de recensement, une autre façon d'effectuer les reboisements devrait être mise en place. Lesdits reboisements « étant différents de celui que nous connaissons puisqu'ils se feront hors de la saison des pluies ». Car comme l'a indiqué le Pr Félicité Rejo-Fienena, directeur du CNRE : « Plus que de se contenter de planter, il s'agira cette fois-ci de suivre le développement des arbres plantés ».

Ce qui pourrait se réaliser avec les « appuis techniques des techniciens du centre national de recherche sur l'environnement (placé sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et la Recherche scientifique) consistant en la formation des élèves et enseignants » d'après Paul Rabary, ministre de l'Education nationale et président de la commission nationale malgache pour l'UNESCO.

A cet effet, 10 000 plantules seront distribuées par le CNRE aux établissements scolaires membres du SEA/CLU. Et dans le souci de bien faire les choses, chaque élève-participant aura un livret de suivi de la croissance des arbres plantés, un éco-pass. « L'éducation environnementale étant une nécessité dans la problématique du développement durable » une telle initiative devrait permettre de faciliter l'atteinte des ODD.