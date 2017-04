L'open sky est bien effectif à Madagascar et les compagnies aériennes en profitent pour offrir des services de qualité à des tarifs compétitifs

Depuis le 9 avril, les usagers des transports aériens ont eu le privilège d'utiliser le vol Tanà-Réunion-Tanà de Corsair. Un privilège car Corsair qui est présent sur le marché des transports aériens malgaches depuis 20 ans est habitué à offrir aux passagers des services de qualité.

Alternative.

Et avec les tarifs les moins chers sur le marché, car le vol Ile de la Réunion Antananarivo est payé à 198 euros sans bagages et 238 euros avec bagages. « Avec ces tarifs, notre objectif est de faire d'Antananarivo la destination préférée des Réunionnais » a déclaré Nicolas Le Houck, Directeur Régional Océan Indien de Corsair, lors d'une conférence de presse qui s'est tenue, hier au Colbert.

Et lui d'ajouter qu'en assurant la liaison entre Gillot et Antananarivo, Corsair offre aux Réunionnais et aux Malgaches une véritable alternative pour se déplacer au sein de l'Océan Indien à des tarifs extrêmement compétitifs. L'offre Corsair est en tout cas appelé à contribuer à la relance du tourisme malgache.

Tarifs attractifs.

Au travers de sa nouvelle offre, Corsair développe les connexions sur le trafic régional et contribue concrètement au renforcement des échanges touristiques et économiques. Corsair apporte désormais plus de vols, plus de flexibilité, des tarifs attractifs et un produit de qualité plébiscité par ses clients.

Une contribution significative concrétisée par la signature de la Convention de partenariat des Iles Vanille, en septembre 2016. Un concept qui va dorénavant pouvoir s'appuyer sur une desserte aérienne plus large et plus accessible.

Parlant de cette nouvelle ligne régionale, Pascal de Izaguirre, Président-Directeur général de Corsair devait d'ailleurs déclarer que « l'ouverture de la desserte régionale Réunion/Antananarivo marque d'une part notre engagement auprès des Malgaches, et d'autre part, notre volonté de favoriser les échanges de personnes et de biens, tout en dynamisant le tourisme entre les îles soeurs de l'Océan Indien, par exemple en multipliant les opportunités de séjours combinés inter-îles ».

Iles Vanille

Le ministre du Tourisme, Roland Ratsiraka qui a assisté à la conférence de presse de présentation de ce nouveau vol Corsair devait, pour sa part féliciter cette compagnie pour cette initiative qui vise avant tout la facilitation des déplacements entre les deux pays.

Et partant de contribuer au développement du tourisme dans la région, notamment à travers le concept Iles Vanille. « Corsair a donné le bon exemple » a notamment déclaré le ministre.

A noter que pour les vols qui sont disponibles dans les systèmes de réservation et sur Corsair.fr, les avions décollent de l'Ile de la Réunion à 12h30, pour une arrivée à Antananarivo à 13h10.

Les vols retours sont opérés le même jour, avec un départ à 18h00 et une arrivée à 20h30. Les passagers en continuation pour Paris pourront profiter d'un vol de nuit pour leur plus grand confort.