Samedi 15 avril : Mélanie Walker, Pitleo, Meizah et Jess Flavi One

Vendredi 14 avril : Animation podium et Soirée Big Smile Party avec RDJ et Vaknicht à l'hôtel Vatolahy

« C'est devenu un rituel entre ces deux grosses boîtes et c'est tant mieux pour nous qui avons finalement l'embarras du choix », rapporte encore cette animatrice qui s'attend à une semaine très surchargée dans la mesure où la Radio Télévision du Vakinankaratra est partie prenante dans les festivités pascales dans cette ville. « Il y aura à boire et à manger », concède-t-elle très impatiente de « plonger » avec Jess Flavi One. Jugez-en plutôt.

Les concerts à Antsirabe se suivent et ne se ressemblent pas. Cela dure presque une semaine, confie Nirina Bakoharimanana, une animatrice de RTV, qui se dit comblée par cette rivalité entre les Brasseries Star et Comadis Dzama qui ont sorti l'artillerie lourde au grand bonheur des Antsirabéens.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.