Peu connu dans le monde du basket-ball, pourtant, c'est le président de l'un des plus anciens clubs du pays, Fandrefiala. Discret, Fehizoro Andriamananjezika l'est, mais, qui travaille dans l'ombre pour la réussite de son équipe.

Derrière le succès d'un club, il y a ceux qui travaillent derrière le rideau outre ceux qui sont présents sur le terrain. On le disait discret, travailleur de l'ombre, efficace, avec sa capacité managériale, le respect et l'application des règles.

« Il » c'est, Fehizoro Andriamananjezika Andrianambosata Lantonirina Ony. Actuellement, il est à son deuxième mandat à la tête du club Fandrefiala 2017-2018 après celui de 2015-2016 de l'un des berceaux du basket-ball.

Basketteur de quartier.

Durant sa jeunesse, il a pratiqué le basket-ball et le karaté. N'ayant jamais été licencié au sein d'un club, il a débuté le basket-ball au sein du club MM Ambohimanarina en 1985 et à la même année, au sein du Lycée Moderne Ampefiloha puis en 1987 au Collège Protestant Rasalama où il a défendu les couleurs de son établissement scolaire au tournoi inter-école protestante.

Comme tout sportif, il a ambitionné de disputer un championnat national, mais, ce souhait n'a jamais été concrétisé. « On n'avait pas les moyens à l'époque, c'est la raison pour laquelle, je n'ai jamais été licencié et disputé des championnats fédéraux » a-t-il expliqué.

Habitant dans le quartier d'Antanety- Nord à Ambohimanarina, Fehizoro a fondé avec quelques personnes le club QG en 2005. Et la passion pour cette discipline reste toujours intacte pour ce délégué du VIe arrondissement à Ambohimanarina au sein de la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA).

En dépit de son âge, Fehizoro joue toujours au basket-ball au sein du club MMavec les vétérans. Tout récemment son équipe (VIe Arrondissement) s'est qualifiée pour la finale de la Coupe Ezaka organisée par la CUA et la DRV. La bande à Fehizoro affrontera les conseillers municipaux en finale dont la date n'est pas encore fixée.

Président chevronné.

Après le bac, il a poursuivi ses études supérieures en Commerce International au sein de l'Institut Universitaire de Madagascar où il a décroché le diplôme de Master I. De par son cursus académique et de ses précédentes fonctions, il a acquis une bonne capacité de leadership et de plaidoyer auprès des institutions et des entités concernées.

Comme le basket-ball est sa passion, il l'a transmis à ses filles qui évoluent au sein du club Fandrefiala. Il s'agit d'Arofenitra Andrianambo(U20) et Arivoara Andrianambo (U14)qui comme leur père porte le numéro 11. «J'ai décidé d'intégrer mes filles au sein du Fandrefiala qui partage les valeurs qui me sont chères entre autres l'éducation, le partage et le respect » a indiqué Fehizoro.

En 2015, il a été élu président du club et reconduit pour un second mandat 2017-2018. « J'ai une ambition d'apporter ma part de contribution dans l'amélioration de la gestion de l'administration du club. Les membres m'ont accordé leur confiance à la tête du club. Sans se vanter avec la collaboration de toutes les parties prenantes dont le coach, Cyrille Rasoloarijaona on a remporté le titre de championne de Madagascar en 2016 après plusieurs années d'attente et samedi dernier la Coupe du président 2017 » a-t-il fait ressortir.

Fandrefiala fête ses cinquante sept ans d'existence 1960-2017 qui comptent environ plus de 200 licenciés répartis dans toutes les catégories allant de la catégorie U12 en seniors N1A tant chez les hommes que du côté des dames. Au-delà du basket et de l'administration publique, il a été déjà président du SLK pour le compte du synodam-paritany Antananarivo-Andrefana SPAA 10 pendant huit ans.