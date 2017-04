Madagascar: Pétanque / Championnat du monde - Un gros scandale en vue !

Le ministre impliqué ? Et pratiquement sur le dos de ce comité qui a rempli avec brio sa mission, puisque l'accueil voire l'organisation tout court ont été satisfaisants. Et c'est grâce à toute l'équipe de Naina Andriambelosoa dont certains membres étaient à pied d'œuvre depuis six mois voire une année entière pour le président du comité d'organisation alors que Jean Luc Razafindrabe n'était arrivé à Tana qu'au mois d'octobre.

Et c'est là que la question se pose, car selon Naina Andriambelosoa, Synergy Communication n'est qu'une agence, mais plus un prestataire, car il a été écarté dans un premier temps par la Fédération Malgache de Pétanque pour avoir été incompétent dans les négociations avec les sponsors.

