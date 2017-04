Madagascar: SNGF - Un projet pour faire face au changement climatique

Les effets du changement climatique sont dus notamment à la déforestation dans les pays en voie de développement comme Madagascar.

Les impacts négatifs sur le domaine économique et social se font déjà sentir. Du coup, le ministère de l'Environnement via le Silo National des Graines Forestières en collaboration avec le bureau national de Coordination du changement climatique vient d'élaborer un projet de développement de modèle d'amélioration de la résilience d'écosystèmes et d'espèces forestiers en vue de leur utilisation durable face au changement climatique.

Ce projet sera appuyé par le Programme des Nations unies pour l'Environnement, et ce, sur financement du Fonds Vert pour le Climat. « Ce sera mis en œuvre dans trois sites, à savoir Mandraka, Ambohitomoina et Anosibe An'ala, qui regorgent d'une grande richesse de biodiversité, mais subissent une forte pression humaine. Toutes les parties prenantes dont entre autres les communautés de base et les techniciens du ministère de tutelle sont consultées pour pouvoir peaufiner ce projet.

En fait, ce projet concerne les moyens d'adaptation au changement climatique par l'identification des besoins socio-économiques des communautés locales et la création des activités génératrices de revenu. Les moyens d'atténuation des impacts du changement climatique ne sont pas en reste en effectuant une reforestation des espèces comme le « varongy » et le « lalona », sans oublier la lutte contre la déforestation », a évoqué Ramamonjisoa Lolona, directeur du SNFG lors d'un atelier de consultation à l'hôtel Panorama.