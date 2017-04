Madagascar: Folksong - Le duo Ralanto-Delphine, à nouveau sur les rails !

Le duo Ralanto-Delphine investira le Chillout Café ce vendredi.

Ils se sont rencontrés par hasard en 2010 dans le quartier d'Ambatonakanga où la Française vivait à l'époque. Ils ont tout de suite aimé faire de la musique ensemble. Depuis, ils continuent de collaborer. Demain soir, ils partageront la scène du Chillout Café.

« Oay a, oay a sipako », « Sipa mainty kely », ou encore « Katrikatry vao maraina », des titres qui ont fait connaître Ralanto. Dès les premières notes, ces morceaux ont tout de suite accroché et sont restés sur toutes les lèvres. Sans besoin de matraquage à outrance, l'artiste se fait ensuite connaître. C'était vers la fin des années 90. Son histoire d'amour avec la musique a pourtant débuté il y a déjà bien des années de cela avec son groupe « Barosy » en 1979. A cette époque, il jouait du rock, mais c'est avec ses chansons à texte qu'il réussit à percer dans le milieu. Il sort alors un premier album. Son grand succès ne sera cependant qu'éphémère. Et pourtant, Ralanto n'est pas un artiste qui passe inaperçu. Mais à l'heure où le matraquage est légion, les artistes, les vrais, doivent redoubler d'effort pour avoir une place dans la jungle musicale. Et c'est ce que fait Ralanto qui survit tant bien que mal. Il essaie pourtant de garder le cap et se produit le plus souvent possible. Cette fois, c'est accompagnée d'une amie de longue date qu'il va partager la scène.

Le duo Ralanto-Delphine. Si elle est connue ? Aucunement, mais les amateurs de folksong, enfin, ceux qui étaient au CLT lors de cette soirée inédite, il y a sept ans, se souviennent certainement d'elle. De cette Française qui chante dans un malgache sans accent et qui excelle dans l'art de jouer du « ba-gasy ». En 2010, Delphine, car c'est ainsi qu'elle se nomme, se produit effectivement de scène en scène avec Ralanto. En 2011, elle quitte la Grande Ile. Sa collaboration avec l'interprète de « Oay a oay » ne s'arrête cependant pas là. « Chaque fois que je reviens à Tana, nous faisons de nouvelles chansons », raconte-t-elle. Actuellement de passage à Tana, Delphine a repris le contact avec Ralanto. Ils n'ont pas perdu de temps puisque demain soir, ils vont se partager la scène du Chillout Café.