Ile Maurice: Drogue synthétique - La menace Rambo

Quels sont les effets de cette drogue synthétique ? Selon les informations de Fayzal Ally Beegun, elle affecte la personne pendant plus d'une heure. «Rambo provoque des vomissements et le consommateur a le sentiment qu'il est en train de mourir. Certains jeunes pleurent lorsqu'ils la consomment. D'autres n'arrivent pas à se tenir debout.» Si celui qui en prend ne devient pas violent, il devient somnolent, dit-il.

Les jeunes de moins de 15 ans seraient attirés par cette drogue, vu son prix. «Ils se cotisent pour s'en procurer et la fumer comme une cigarette», indique Fayzal Ally Beegun, syndicaliste et travailleur social, à l'express. Il demande aux autorités de surveiller de près le jardin de Plaine-Verte. Celui-ci serait devenu un repaire pour les drogués.

Elle a fait son apparition dans la capitale récemment. D'ores et déjà, la drogue de synthèse «Rambo» ferait des ravages parmi les jeunes. D'autant plus qu'elle coûterait Rs 100 le sachet à Plaine-Verte.

