Cote d'Ivoire: Affi N'Guessan à Oghlwapo - "Dialoguer avec Ouattara n'est pas une trahison"

A tous ceux qui ne cessent de dire qu'il a tourné la page de Gbagbo, le député de Bongouanou a dit ceci: « en politique, on ne tourne pas la page de quelqu'un. Chacun écrit plutôt sa propre page ». Il a saisi cette occasion pour prôner la cohésion et l'unité au sein du parti parce que, a-t-il argumenté, les militants ne devront pas montrer à la face du monde qu'après Gbagbo, c'est le chaos au Fpi. Il leur a conseillé de mener les démarches auprès de ceux qui entretiennent la fronde afin de retrouver la sérénité.

Pour cette deuxième étape de cette tournée, Affi N'Guessan a rendu visite aux militants de Domolon, Dabré, Akouré et Oguédoumé. Il leur a demandé de se remobiliser pour les échéances électorales à venir et surtout pour la présidentielle de 2020.

