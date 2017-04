Cote d'Ivoire: Maïzan Noël (DG FGA) - "Nous contribuons à assainir le marché de l'assurance"

Poursuivant, il a expliqué que le Fga a été créé pour combler un vide. « Nous avons pour mission d'indemniser les victimes d'accidents corporels de la voie publique, lorsque l'auteur de l'accident est inconnu; l'auteur est connu, mais non assuré. Et lorsque l'auteur est assuré et son contrat est nul ou suspendu », a-t-il précisé.

Invité des rédactions de Fraternité Matin, M. Maïzan est intervenu sur le thème « Le Fonds de garantie automobile: quelles missions ? » Ce fut une belle opportunité pour lui de présenter sa structure et d'insister sur ses missions. D'ailleurs, le directeur général de Fraternité Matin, Venance Konan, souhaitant la bienvenue à son hôte, a soutenu que cette rencontre vient à point nommé. « Beaucoup d'Ivoiriens sont dans la même ignorance que moi », a-t-il fait remarquer. Et de rassurer que le journal de service public qu'est Fraternité Matin va contribuer à ce que cette structure soit connue.

