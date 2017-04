Sénégal: Kaolack - Le Congad actionne un nouveau statut pour les ONG

Après les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Louga, Saint-Louis et Matam, le bureau national du Conseil des organisations non gouvernementales d'appui au développement (Congad) a poursuivi mardi dernier, à Kaolack, ses ateliers régionaux de partage du cadre juridique et réglementaire ouverts aux acteurs et organisations des différentes régions du pays. Cette tournée a pour but de mettre à niveau ces entités décentralisées par rapport à l'adoption du décret 2015-145 du 4 février 2015 fixant les modalités d'intervention des Ong et la signature de la Convention-cadre Etat-Ong.

Dans cette démarche d'incitation à l'adoption de ce nouveau mécanisme, le Congad vise surtout à contribuer de manière efficiente à la mise en place d'un environnement institutionnel favorable, permettant aux organisations de la société civile (Osc) de mener à bien les missions qui leur sont dévolues.

Aussi est-il question de permettre aux organisations déconcentrées de se saisir et dérouler convenablement le cadre d'intervention et de partenariat entre l'Etat et les Ong.

Il s'agit également de promouvoir en même temps une stratégie diversifiée facilitant les sources de financement aux Osc et garantissant une pérennisation institutionnelle à ces mêmes entités. Histoire de faire éviter la disparition prématurée d'un nombre assez important d'Osc pour manque ou faute de ressources.

Ainsi tenues grâce à l'appui de l'équipe technique de gestion et d'amélioration du cadre d'intervention des Osc au Sénégal et du comité d'orientation, ces rencontres ont surtout fait l'objet de partages sur ces sujets spécifiques et d'harmonisation des rapports entre Ong, administration territoriale, les services déconcentrés de l'Etat, et les collectivités locales.