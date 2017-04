Le Groupe Oragroup a de quoi être fier. En effet, le New African Woman in Finance and Banking,… Plus »

Selon lui, ledit cachet n'a pas été utilisé plus de quatre fois, dont une pour la lettre au Président remise lors de l'Université républicaine et une pour le Gamou, sur la décision de transférer l'ensemble des cases initiatiques des circoncis ou " leul", Mamadou Diaboula soutient, l'exécution d'une décision de la commission des sages de la Collectivité mandingue suite à une réunion tenue le 26 octobre 2016.

A l'en croire, le cachet mis en cause a été confectionné suite à une non disponibilité de celui de leur entité non encore entre les mains du nouveau président élu et ceci, pour adresser des correspondances au nom des sages.

Mamadou Diaboula, le porte-parole de la commission des sages se dit très surpris de la tenue de ce point de presse. Pour lui, les questions soulevées doivent se régler en interne et non dans la place publique. Il s'est en outre inscrit en faux contre les propos de son secrétaire général.

Selon lui, Famara Demba, un des membres de la commission des sages a fait confectionner un cachet et il réclame le sceau à ce dernier car, celui de leur association est détenu par le bureau et à défaut, il n'exclut pas des mesures de sanctions.

