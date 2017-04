Sénégal: Maleme Hoddar/ Législatives 2017 - «BBY» somme les 99% inscrits à soutenir la majorité

Le Groupe Oragroup a de quoi être fier. En effet, le New African Woman in Finance and Banking,… Plus »

Ce malgré les sollicitations en termes de politique sportive, éducative, sanitaire, et hydraulique. Même si pour ce groupe aucune ombre de l'opposition n'est encore visible dans le département, une campagne de sensibilisation sera quand-même ouverte dans les six (6) collectivités existantes. Histoire de décortiquer avec pertinence toutes les réalisations gouvernementales concédées dans la localité.

En marge d'une journée dite «Delo Ndioukal Askan wi», les responsables de la coalition «Benno Bokk Yakaar» dudit département ont incité et même exhorté les 99% d'inscrits sur les listes électorales à soutenir et offrir au président Macky Sall une majorité parlementaire confortable en juillet prochain et contribuer à sa réélection en 2019. Ce conclave est assimilé aux conclusions des dernières Journées culturelles qui ont été organisées dans la commune de Malème Hoddar du 31 mars au 1er avril dernier, et dont ils ont été les principaux initiateurs.

